A poco più di due mesi dall’apertura, il parco Rossani di Bari è al centro delle critiche in cista dell’estate. Per la mancanza di zone all’ombra (nessun gazebo o alberi di grosse dimensioni) e l’assenza, finora, di fontane per rinfrescarsi.

Come mostra la foto d’anteprima, una coppia di giovanissimi cerca riparo sul prato. Gli alberi pianti (oltre 1200) sono però di piccole dimensioni e di conseguenza la superficie del parco, circa 30 mila mq, risulta essere poco ombreggiata.

L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso rassicura: “A breve saranno istallate delle fontane. Purtroppo ci sono dei ritardi nella consegna in quanto la fonderia che sta realizzando la caratteristica fontana pugliese, la “Capodiferro”, ha avuto dei problemi. Inoltre – conclude – saranno posizionate delle piccole fontane in quella che sarà l’area dedicata allo sgambamento dei cani”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.