Ultime ore per i baresi, per poter visitare la mostra dedicata a Banksy dal titolo “Realismo Capitalista”. Le opere dell’artista originario di Bristol saranno esposte fino alle 21:30 di oggi, nella cornice del ‘Teatro Margherita’.

Anche il sindaco Antonio Decaro, tramite un post sui suoi social, spinge i cittadini a visionare le opere dello street artist inglese. Sottolineando il traguardo dei 33 mila visitatori raggiunti. “In questo weekend con il maestrale magari possiamo goderci la città e le tante cose da fare e vedere” scrive il primo cittadino.

‘Realismo Capitalista’ mette in mostra alcune delle opere più famose dell’artista britannico corredate dalle didascalie che spiegano perché e come si è arrivati a tale prodotto. Presente anche una stampa della famosa “Girl with balloon”, sicuramente l’opera più nota di Banksy, battuta all’asta nel 2018 per 1,04 milioni di sterline e autodistruttasi pochi secondi dopo.

Banksy lascerà il posto a Obey e alla sua “Make art not war”, in esposizione dal 19 giugno al 28 agosto. L’artista statunitense ha avuto visibilità a livello globale grazie al suo manifesto ‘Hope’ che riproduce il volto di Obama. Tale manifesto è divenuto uno dei simboli del presidente democratico durante la campagna elettorale.

