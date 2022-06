Vetri distrutti a sassate, scritte offensive con le bombolette spray e danni ovunque. A Bari, dal rione San Pasquale, arrivano delle segnalazioni di raid vandalici avvenuti nella zona del deposito della stazione della ferrovie del Sud-Est.

“Camminare in questa zona è diventato pericoloso”, il commento di un lettore sui social. Proprio a poca distanza dal mercato coperto di San Pasquale, su via Amendola, ormai chiuso da mesi, dove il Comune è al lavoro per evitare che la struttura finisca in abbandono.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.