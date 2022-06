“Una bella mattinata di sportivi e di volontari che amano l’ambiente!”. Lo scrive sui social l’assessore all’Ambiente di Bari, Pietro Petruzzelli che insieme a yesnow ha promosso un azione di clean up e rimozione rifiuti nel parcheggio e nelle aiuole della spiaggia di Pane e Pomodoro. In tanti hanno partecipato a questa bella iniziativa, da Legambiente a Decathlon e soprattutto un bel gruppo numeroso di scout dell’Agesci.

“È stata una nuova occasione per ribadire – continua Petruzzelli – ,soprattutto ai più piccoli, che il rispetto per l’ambiente e la cura degli spazi pubblici riguarda tutti noi. Certo sarebbe più bello lasciare pulito che pulire ma purtroppo alcuni cittadini non hanno ancora capito che sporcando i luoghi che frequentano provocano un disagio innanzitutto a loro stessi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.