Da ieri i rifugi dei senzatetto sotto una parte dei portici di corso Italia non ci sono più. Dopo una rissa ieri sera sono intervenute le forze dell’ordine e questa mattina una parte di corso Italia era stata sgomberata. “Pare – spiega Luigi Cipriani del Movimento “Riprendiamoci il Futuro” – che da ieri sera siano state liberate alcune aree sotto i portici di corso Italia, dopo le nostre denunce. Quella era diventata una terra di nessuno e i residenti erano esasperati”.

“Ci auguriamo che tale situazione non sia una soluzione solo di facciata in quanto – continua Cipriani – alcuni dei senza fissa dimora si sono spostati a nord di corso Italia e precisamente negli ultimi isolati, tra via Martiri D’Otranto e via Tenente Casale. Noi chiediamo la liberazione dell’intero corso, per ripristinare subito decoro e legalità”.

Ed in effetti i rifugi sono stati nuovamente ripristinati in un’altra zona di corso Italia, tra le proteste dei residenti. “Si sono solo spostati”, denunciano.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.