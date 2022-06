Inizia a prendere forma il palco di Battiti Live sul lungomare Imperatore Augusto, già da sabato scorso chiuso al traffico. “Abbiamo scelto questa posizione sia per questione di sicurezza sia per la location, le immagini della città andranno sulle tv nazionali. Uno scorcio da cui si vedrà la bellezza della città”, ha detto il sindaco Antonio Decaro.

Il 17 e il 18 giugno infatti si esibiranno Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Alex, Albe, Francesco Renga, Aka 7Even, Noemi, Matteo Romano, Mr. Rain, Alfa, Rocco Hunt, Rhove, The Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi, Lola Indigo, Boro Boro, Hal Quartièr, Mecna & Coco.

Per permettere agli organizzatori di disporre l’allestimento scenico e preparare la manifestazione è stato necessario predisporre un’ordinanza contenente le limitazioni alla sosta e al transito durante la manifestazione.

Fino al 20 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sul lungomare Imperatore Augusto, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzale IV Novembre e la stradina di accesso alla piazza Mercantile (compresa tra i Giardini Croce Rossa Italiana ed i campetti di calcio Michele Fazio).

Fino al 20 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, sono previste le seguenti limitazioni: è istituito il “divieto di circolazione” sul lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra la stradina di accesso a piazza Mercantile (tra i giardini Croce Rossa Italiana e i campetti di calcio “Michele Fazio”) e piazza IV Novembre; è consentito il transito sul lungomare Imperatore Augusto, stradina di accesso alla piazza Mercantile (tra i Giardini Croce Rossa Italiana ed i campetti di calcio Michele Fazio) per le operazioni di carico e scarico sulla piazza Mercantile e piazza Ferrarese con le stesse modalità previste per il varco di via Genovese; è istituito l’obbligo di “fermarsi e dare precedenza” e “direzione obbligatoria a destra” su via Genovese in prossimità dell’intersezione con il lungomare Imperatore Augusto per i veicoli che provengono dal centro storico;

Fino al 14 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “senso unico di marcia” sul lungomare Imperatore Augusto, nel tratto compreso tra il molo Sant’Antonio e piazzale IV Novembre, con direzione di marcia in direzione di piazzale IV Novembre per la parte di carreggiata lato mare, purché non siano posizionati allestimenti che creino pregiudizio per il transito veicolare.

I giorni 16, 17 e 18 giugno, dalle ore 14 alle 24, in occasione delle prove e dello svolgimento della manifestazione, è istituito il “divieto di transito” su via Genovese;

I giorni 17 e 18 giugno, dalle ore 14 alle ore 24, in occasione dello svolgimento della manifestazione, e comunque fino al termine delle esigenze: è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: piazzale IV Novembre; corso Cavour, tratto di carreggiata con senso di marcia compreso tra il prolungamento via Piccinni e piazzale IV Novembre; lungomare sen. A. Di Crollalanza, tratto compreso tra il molo San Nicola e piazzale IV Novembre.

