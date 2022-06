Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Palese, in via Nazionale. Solo una donna ha accusato un lieve malore e è stata soccorsa dagli operatori del 118. Sul posto gli uomini della polizia locale che stato effettuando i rilievi del caso utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e per stabilire le eventuali responsabilità.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.