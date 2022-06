Nell’ambito del progetto Sciam (Spazio Comune Invecchiamento Attivo Multidimensionale), promosso dall’assessorato comunale al Welfare per offrire percorsi di prevenzione e accesso alle cure a persone over 65, sabato 18 giugno, alle ore 8.30, presso la sede della cooperativa sociale Aliante in via Calefati 245, è previsto il primo appuntamento del progetto di prevenzione della maculopatia senile.