Nuove segnalazioni dal rione San Marcello di Bari sul caos parcheggi. Ancora una volta i residenti lamentano la sosta selvaggia e la difficoltà nel trovare un posto auto a causa della massiccia presenza di studenti universitari provenienti da fuori città.

Tra cantieri, strade chiuse e lavori fermi da circa una settima, a poca distanza dal Politecnico, durante la settimana è praticamente una sfida quotidiana trovare posto per la propria automobile. “Siamo in un imbuto – racconta un cittadino di San Marcello – troppo spesso siamo addirittura tentati di non uscire di casa perché quando rientriamo il parcheggio è sempre pieno”.

Nel frattempo proseguono, seppur a rilento, i vicini lavori Pirp. Tra la realizzazione della sede del II Municipio con archivi e parcheggi interrati, al costo di 3 milioni di euro e la sistemazione del villaggio Re David con verde, parcheggi, campo sportivo, per un importo di un milione e 200mila euro. Come mostra l’immagine in basso all’interno del cantiere ci sono materiali edili accumulati da mesi, che diventano un ambiente ideale per la proliferazione di insetti.

