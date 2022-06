Il 15 settembre 2021 il Comune di Bari aveva annunciato l’avvio dell’installazione delle nuove pensiline in prossimità delle fermate Amtab, realizzate nell’ambito del piano di razionalizzazione ed efficientamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della città di Bari che “prevede la riqualificazione delle fermate allestite con nuove pensiline”.

Le nuove infrastrutture a disposizione delle fermate – spiegavano dal comune circa un anno fa – “prevedono l’utilizzo di nuove attrezzature e tecnologie ‘intelligenti’, al fine di rendere il servizio pubblico accessibile e fruibile da parte di tutta la cittadinanza”.

In quest’ottica Amtab stava procedendo alla installazione delle 110 pensiline cosiddette smart che pian piano avrebbero sostituito le strutture presenti in tutta la città di Bari. Ma ad oggi il Movimento5 stelle del Municipio 3 di Bari spiega che nulla è stato fatto. “Il tempo passa ma delle nuove pensiline nel territorio del Municipio 3 di Bari non si vede, – spiegano – è il caso di dirlo, nemmeno l’ombra. A distanza di circa 2 anni, i cittadini e le cittadine si chiedono dove siano state installate le 110 pensiline ‘smart’.

In tutti i quartieri che compongono il Municipio 3, a tutt’oggi non sono ancora state collocate le nuove pensiline, e tra l’altro ci sono alcune di esso sprovviste di tettoia o di sedute. Considerando anche il caldo estivo, il M5S chiede alla dirigenza Amtab soluzioni il più possibile immediate, almeno per le fermate con maggiore affluenza di passeggeri”.

