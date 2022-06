Si terranno domani i funerali di Giuseppe Saponaro, il 47enne di Bitonto che ieri si è tuffato a Savelletri per salvare le sue due figlie di undici anni che non riuscivamo a rientrare a riva a causa delle onde. L’uomo è stato stroncato da un infarto e purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare.

Tanta la commozione da parte dell’intero comune di Bitonto, in molti conoscevano la famiglia di Giuseppe e sono rimasti sconvolti dalla tragedia. I funerali si terranno domani mattina nella Basilica dei SS Medici.

