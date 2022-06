Prova ad entrare in discoteca minacciando l’addetto della sicurezza con un arma da guerra. È accaduto a Bisceglie, in particolare al Divinae Follie, nella notte dello scorso sabato, il 19 giugno. L’uomo, entrato per pochi minuti all’interno del locale, è poi fuggito, ma è stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Trani che lo hanno bloccato rinvenendo anche le munizioni.

Trasportato in carcere, l’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Trani, che ha chiesto al Gip la convalida dell’arresto per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra e relative munizioni, per ricettazione dell’arma medesima e per estorsione aggravata.

