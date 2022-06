Il quartiere Japigia è invaso dalle blatte. Innumerevoli sono ormai le segnalazioni da parte dei cittadini che trovano il fastidioso insetto ormai ovunque. Da via Peucetia a via Caldarola. Così come via Siponto e via Partigiani. Ma le testimonianze dell’invasione arrivano ormai da tutto il quartiere.

Chi le trova in casa, nelle scarpe e negli armadi. “Il problema delle blatte a Japigja risale a tanti anni fa. Il comune non fa niente”, spiega un residente. “Bari è una città sporca. Ora basta con la musica e i concerti, pensiamo a dare una pulizia ! Japigia è invivibile”, tuona un altro cittadino.

In molti stanno sollecitando il numero verde dell’Aqp. Per limitare il propagare degli insetti, alcuni hanno deciso di proseguire con il “fai da te”. Hanno cosparso veleni in modo da limitare il fenomeno estivo.

L’ Aqp è responsabile dell’esecuzione di due cicli di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera.

Amiu Puglia, per agevolare la cittadinanza, ha pianificato degli interventi che sono già stati eseguiti a Fesca – San Cataldo 19/04 – 25/04; San Paolo (1) 26/04 – 30/04; San Paolo (2) 01/05 – 04/05; Santo Spirito – San Pio 05/05 – 10/05; Palese 11/05 – 18/05; Torre a Mare 19/05 – 23/05; San Giorgio 24/05 – 30/05; Sant’Anna 31/05 – 04/06; Carbonara 05/06 – 12/06; Ceglie del Campo 13/06 – 19/06; Loseto 20/06 – 26/06;

I prossimi interventi invece riguardano i seguenti quartieri: Zona Industriale 27/06 – 01/07; Stanic – Picone – Santa Caterina 02/07 – 08/07; Japigia 09/07 – 14/07; Madonella – Japigia 15/07 – 20/07; Libertà – Murat 21/07 – 26/07; Murat 27/07 – 03/08; Città vecchia 04/08 – 09/08; Picone – Poggiofranco 10/08 – 15/08; Poggiofranco – Carrassi 16/08 – 19/08; Carrassi – San Pasquale 20/08 – 26/08; San Pasquale – Carrassi 27/08 – 02/09.

