Nella sala consiliare dell’Automobile Club Bari Bat è stata presentata questa mattina la decima edizione dello Slalom dei Trulli, quinta prova del Campionato Italiano Slalom ACI Sport, in programma il 25 e 26 giugno prossimi sul tracciato della mitica “panoramica” che da Monopoli conduce alla selva di Fasano.

“E’ un anniversario importante che festeggeremo sulla Monopoli-Alberobello tutti insieme– ha dichiarato Maria Grazia De Renzo, Direttore dell’Automobile Club Bari Bat che organizza la corsa in collaborazione con la scuderia Basilicata Motorsport-. Siamo particolarmente entusiasti della grande adesione a quello che è ormai considerato un ‘Grande Evento’ della Regione Puglia – Assessorato allo Sport. Aspettiamo appassionati da tutta Italia che avranno la possibilità di conoscere le nostre bellezze e la nostra storia. Per l’occasione, abbiamo preparato un’accoglienza molto speciale ed alcune sorprese per i partecipanti”.

“Siamo orgogliosi della straordinaria crescita di questa gara- ha commentato Antonio Caldarola, della Commissione Sportiva ACI Bari Bat-, nata negli anni ’70 come prova di velocità in salita, poi sospesa per diverso tempo, ripresa e trasformata secondo i criteri di sicurezza previsti nelle gare slalom. Ora è una corsa perfetta”. Il tracciato di gara, dislocato sulla S.P. 113 – La Castellana, è veloce ed insidioso, lungo 3500 mt scanditi da sedici barriere di rallentamento, con una pendenza media del 4,42% ed un dislivello tra partenza e arrivo di 155 metri.

Sono pronti a tornare sul bel percorso pugliese i plurititolati campioni Fabio Emanuele, con la sua mitica Osella PA9/90, e Luigi Vinaccia, i rampanti siciliani Michele Puglisi – attuale leader della classifica tricolore- ed Emanuele Schillace, il guerriero Salvatore Venanzio, e tanti altri protagonisti tra i quali doversi piloti locali, chiamati a difendere i colori di casa. Il programma della manifestazione inizierà sabato 25 giugno con le verifiche tecniche ed entrerà nel vivo domenica 26 con la disputa delle tre manche a punti precedute da un giro di prova. Sulla pagina web ufficiale http://www.slalomdeitrulli.com/slalomdeitrulli.html, sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione, il cui termine è fissato alle ore 22 del prossimo giovedì 23 giugno.

