Addio al sindaco di Castelluccio Valmaggiore, comune del Foggiano, Rocco Grilli. Aveva 59 anni. Anci Puglia esprime il cordoglio e la vicinanza dei Comuni della regione alla famiglia e alla comunità di Castelluccio Valmaggiore per la scomparsa del sindaco.

“L’improvvisa dipartita di Rocco Grilli – ha detto il vicepresidente Anci Puglia Massimo Colia, sindaco di Stornarella – è una grave perdita per tutti, per gli amici e per gli avversari politici, per la famiglia e per quanti lo hanno conosciuto. Molto amato dalla gente di Castelluccio Valmaggiore, tanto da essere eletto più volte primo cittadino, si è sempre speso senza riserve per la propria comunità. In qualità di vicepresidente ANCI Puglia esprimo le condoglianze alla famiglia e alla cittadinanza di Castelluccio Valmaggiore.”

