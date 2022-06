Alleato delle ossa e fonte preziosa di proteine. Parliamo dello yogurt greco, pietanza non sempre gradita a molti, ma ricca di proprietà capaci di apportare benessere all’organismo. Gli esperti lo consigliano soprattutto a chi pratica molto sport e a chi fa lavori pesanti, sia a livello fisico, sia a livello mentale, questo per via dell’alto contenuto di proteine, ma non solo.

Consumare yogurt greco, è un ottimo modo per rinforzare le ossa e, inoltre per regolarizzare il transito intestinale e aiutare in caso di ipertensione. Ma non finisce qui, lo Yogurt greco è fonte preziosa di macronutrienti, tra loro spiccano il calcio, ma anche il potassio e il fosforo. Si tratta di minerali importanti per l’organismo. Inoltre, prezioso è l’apporto di vitamine, tra queste spiccano quelle del gruppo A, B2 e B3. Ma non è finita qui, lo Yogurt greco, infatti, è un vero e proprio alleato della salute, complice la presenza dei fermenti lattici vivi che, con il consumo quotidiano, aiuta a mantenere attivo l’organismo contrastando i microrganismi responsabili della formazione di aria al suo interno. Spesso non viene apprezzato da molti, questo per il suo sapore forte, ecco qui due ricette semplici e gustose per portarlo intavola in maniera differente dal solito.

TORTA CON YOGURT GRECO E VERDURE e SPEZIE

Tagliate a pezzettini piccolissimi, o addirittura a striscioline sottili, le verdure. Potrete scegliere solo zucchine o, se di vostro gradimento, aggiungere anche carote e melanzane. Versate a parte, in un robot da cucina 3 uova con lo yogurt greco (basteranno circa 2 vasetti da 175 grammi), circa 140 ml di, olio extra vergine di oliva e infine del parmigiano. Frullate il tutto, successivamente aggiungete il sale, zucchine tagliate a tocchetti, scamorza affumicata, e infine del lievito (andrà bene il lievito istantaneo per pietanze salate) e della farina setacciata (almeno 200 grammi). Lasciate il robot ancora in funzione fino a quando l’impasto non sarà completamente privo di grumi, aggiungendo infine spezie di vostro gradimento. Consigliamo paprika, curry e cannella. Versate in una teglia l’impasto. Consigliamo di rivestire la teglia con della carta da forno, così da evitare di utilizzare olio o burro appesantendo la pietanza. Lasciate cuocere in forno per circa 35 minuti a 180°.

STRACCETTI DI POLLO CON YOGURT GRECO e ANACARDI

Pulite il petto di pollo tagliandolo striscioline sottili. Poi, fate scaldare un filo d’olio in una padella. Non appena caldo, versate gli straccetti e lasciate cuocere a fuoco lento girandolo da entrambi i lati. A parte, mescolate in una ciotola lo yogurt greco (un vasetto da 175 grammi basta per due persone), del prezzemolo tritato, curry, paprika, menta e sale. Aggiungete poi circa 30 grammi di anacardi a testa, preferibilmente tritati. Una volta pronta la salsa versate quest’ultima sul pollo in cottura, lasciando cuocere per almeno altri 5 minuti. Se di vostro gradimento, potrete aggiungere due cucchiai di vino bianco per rinforzare il sapore.

Foto Pixnio

