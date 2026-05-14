Maltempo danneggia raccolti di ciliegie a Turi: “Duro colpo al comparto agricolo”

Le intense precipitazioni che hanno colpito il territorio di Turi nelle ultime ore hanno inferto un colpo durissimo al comparto agricolo. La raccolta della varietà Bigarreau è stata gravemente compromessa, subendo danni che, in molte zone dell’agro turese, rasentano la perdita totale del raccolto.

“Desidero innanzitutto esprimere la mia più totale vicinanza e solidarietà ai nostri agricoltori – ha commentato Livio Lerede, presidente dell’associazione In Piazza organizzatrice della Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi – Vedere il lavoro di un intero anno svanire a causa del maltempo a un passo dalla raccolta è un dolore che colpisce l’intera comunità turese. La ciliegia non è per noi solo un frutto, ma il cuore pulsante della nostra economia e della nostra identità.

“Nonostante questa battuta d’arresto per le primizie, la macchina organizzativa della Sagra della Ciliegia Ferrovia non si ferma – ha continuato Lerede – Sebbene la Bigarreau sia stata colpita, i nostri sforzi si concentrano ora sulla tutela delle varietà successive, in primis la nostra eccellenza, la Ciliegia Ferrovia, che speriamo possa essere risparmiata da ulteriori avversità meteorologiche”.

L’edizione 2026 della Sagra assumerà un significato ancora più profondo: non sarà solo un momento di festa e promozione, ma anche un’occasione fondamentale per sostenere con forza il nostro comparto agricolo in un momento di estrema difficoltà.

“Invitiamo sin da ora le istituzioni regionali e nazionali a monitorare la situazione per valutare ogni forma di supporto necessario alle aziende colpite – ha concluso il presidente dell’associazione In Piazza – Turi è un paese resiliente. Le nostre radici sono profonde come quelle dei nostri ciliegi e, insieme, supereremo anche questa prova”.

LA SAGRA

C’è un tempo, a Turi (BA), che profuma di dolcezza e tradizione: è il tempo delle ciliegie. Non è solo una stagione, ma un racconto che si rinnova ogni anno tra i campi, dove le prime luci dell’alba accompagnano il lavoro attento di mani esperte nella raccolta dei frutti maturi. A celebrarlo, dal 5 al 7 giugno 2026, torna la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, l’atteso appuntamento che ogni anno anima le strade del paese con colori, sapori e storie di territorio. Tre giorni dedicati non solo a uno dei simboli della primavera, ma anche al lavoro paziente e alla dedizione di chi custodisce e tramanda il valore autentico della terra.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026: saranno tre giornate intense per la 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, evento di rilievo fieristico, culturale e turistico che accende i riflettori su una delle eccellenze più amate della stagione. Sono attesi numerosi visitatori e turisti pronti a riempire le vie di Turi, borgo a pochi chilometri da Bari, in occasione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

L’EVENTO INAUGURALE

La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi sarà inaugurata venerdì 5 giugno alle ore 19 in piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle principali autorità civili e militari e con la partecipazione della madrina dell’evento, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi. La cerimonia segnerà l’apertura ufficiale degli spazi espositivi dedicati alle aziende cerasicole. Dopo la serata inaugurale, la manifestazione proseguirà sabato 6 e domenica 7 giugno già a partire dalle ore mattutine.

ASPETTANDO LA SAGRA – IL TEMPO DELLE CILIEGIE A TURI

Ad arricchire il programma, un calendario di appuntamenti che anticipano la sagra e valorizzano il “tempo delle ciliegie”. Si parte con due convegni: il 20 maggio “Ciliegie tesoro di Turi. La sfida continua”, alle ore 18:30 nell’auditorium di via Indro Montanelli, mentre il 29 maggio Palazzo Cozzolongo ospiterà “Un mondo in un frutto”. Il 30 e 31 maggio ci sarà lo spettacolo culturale delle scuole del territorio in piazza Capitano Colapietro. Lunedì 1° giugno alle ore 19:30 saranno inaugurate le mostre fotografiche, visitabili fino alla conclusione della manifestazione, e ci sarà l’accensione ufficiale delle installazioni luminose, poi alle ore 21:00 spazio al Cherry On Air – Sunset Party con dj set a cura di Radio Puglia. Martedì 2 giugno, alle ore 21:00 in piazza Silvio Orlandi, si terrà la “Cherry Fashion Night”, serata di gala tra moda e spettacolo. Infine, il 3 e 4 giugno torna “Mastercherry”, contest dedicato agli appassionati di cucina e sapori autentici, a cura di URCP e Lady Chef Puglia, che per la seconda edizione vedrà la partecipazione della madrina Barbara Politi.

La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi è sostenuta dai main sponsor: Giuliano Pugliafruit, Orchidea frutta, Coniglio srl, Terra Adriatica Bio, Giacovelli srl, Rossi restauri, Lovece building next, Grotte di Castellana, PiOne spa, Acqua Amata.

(foto repertorio)