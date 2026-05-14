Bari, le transenne del cantiere bloccano l’ingresso del negozio: “Disagi insostenibili, siamo stanchi”

Ancora disagi per i cantieri del Bus Rapid Transit a Bari. Il Comitato cittadino No BRT Municipio 2 denuncia criticità segnalate da alcune attività commerciali situate nelle aree interessate dai lavori, in particolare in via Quintino Sella, all’esterno del Municipio 2. Secondo quanto riferito dal Comitato, alcuni esercenti avrebbero segnalato l’installazione di transenne e limitazioni “senza alcun preavviso”, con conseguenti difficoltà di accesso alle attività commerciali.

I rappresentanti del Comitato hanno effettuato un sopralluogo nella zona, entrando in contatto anche con il Panificio Visaggio, dove il cantiere per la realizzazione della fermata BRT sarebbe stato collocato davanti all’ingresso dell’attività e lungo il marciapiede. Stando a quanto denunciato, il panificio aveva regolarmente avviato la produzione nelle ore notturne ma la presenza delle transenne avrebbe impedito ai clienti di raggiungere l’esercizio commerciale. A complicare ulteriormente la situazione, secondo il Comitato, sarebbe stata anche la rimozione del marciapiede, ritenuta pericolosa per lavoratori e passanti.

“Il Comitato esprime piena vicinanza alle attività commerciali che stanno subendo questa grave violazione del diritto al lavoro”, si legge nella nota diffusa dal movimento cittadino, che torna a chiedere all’amministrazione comunale “un cronoprogramma chiaro e trasparente dei lavori”. Nel comunicato vengono segnalati anche altri disagi legati ai cantieri BRT, questa volta in viale della Costituente, dove davanti a due bar sarebbe stata lasciata polvere e materiale cementizio. Secondo il Comitato, il vento e il traffico avrebbero disperso la polvere all’interno dei locali “compromettendo le condizioni igienico-sanitarie delle attività”. “Di fronte a tutto questo non possiamo restare fermi. Continueremo la nostra battaglia sia nelle sedi legali sia nelle piazze”, scrive ancora il Comitato, invitando cittadini ed esercenti a unirsi alle iniziative di protesta e a una possibile manifestazione pubblica contro la gestione dei lavori.

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