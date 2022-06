Stavano rientrando da Milano a Francavilla Fontana quando padre e figlia sono morti in un Incidente stradale sulla A14 nel tratto che collega San Severo con Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiavano il 56enne e la 26enne è finita in un canale al margine della carreggiata.La giovane è morta sul colpo, il padre poco dopo in ospedale.

