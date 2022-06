Brucia ancora la Puglia. Ci sono volute circa 40 ore per domare l’incendio divampato, nel tardo pomeriggio di sabato, in zona Monte Verde-Monte Carafa, a Minervino Murge, nel Nord Barese. In fumo sono andati oltre 300 ettari di area boschiva, pascolo e seminativo a grano.

L’incendio si è sviluppato in più tempi ed è divampato da almeno tre fronti diversi. Impegnate, sul posto, circa trenta unità di uomini tra operatori antincendio Arif (agenzia regionale per l’irrigazione e la forestazione), vigili del fuoco, carabinieri forestali e protezione civile. Sono stati impegnati anche due Canadair provenienti da Ciampino e Lamezia che hanno effettuato complessivamente una ventina di lanci. Le operazioni di spegnimento sono terminate queste mattina.