Domenica mattina, è mezzogiorno, sulla statale 16, all’altezza di Polignano in direzione Brindisi, nei pressi di un’area di servizio, una Fiat Panda condotta da un uomo di 89 anni impegna la corsia di sorpasso contromano. Tempestivo l’intervento di un equipaggio della Polizia Stradale, impegnata nei servizi predisposti in occasione dello “Slalom dei Trulli”.

I poliziotti, attivando i dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e bloccando il traffico in arrivo, sono riusciti, con non poche difficoltà, a condurre l’auto nella piazzola di servizio, evitando il peggio. Il conducente, in possesso di regolare patente di guida, ha dichiarato agli operanti di aver imboccato la corsia opposta per errore.

