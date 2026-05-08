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Maltempo a Bari, salta la traslazione della statua di San Nicola sulla caravella

La zattera è stata costretta a rientrare

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Maggio 2026 - 12:55
san nicola 1
  • 37 sec

Il mare agitato e le condizioni meteo avverse hanno fermato uno dei momenti più simbolici e attesi della festa di San Nicola. Durante le celebrazioni sul lungomare di Bari, la zattera che trasportava la statua del Santo è stata costretta a rientrare al molo senza riuscire a completare il trasferimento sulla storica caravella. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza a causa del forte vento e del mare particolarmente mosso che hanno reso impossibili le operazioni in acqua.

Di fatto, la tradizionale traslazione della statua sulla caravella non si è svolta, un episodio che – secondo quanto riferito da fedeli e presenti – non avrebbe precedenti nella storia recente delle celebrazioni nicolaiane. Il momento ha suscitato sorpresa e commozione tra i presenti sul lungomare  dove molti fedeli attendevano uno dei riti più sentiti della festa patronale barese. La processione a mare rappresenta ogni anno uno dei passaggi più identitari delle celebrazioni dedicate al Santo patrono, rievocando il legame storico tra Bari, San Nicola e il mondo marinaro. Le condizioni del mare, però, hanno costretto gli organizzatori e le autorità a interrompere le operazioni, facendo rientrare la zattera al molo senza il trasferimento dell’effigie sulla caravella.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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