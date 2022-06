Un tappeto di blatte sul marciapiede, alcune ormai prive di vita, altre intente a trovare una via di fuga per scappare lontano dai cittadini infuriati. Siamo nel quartiere Libertà, più nello specifico in via Nicolai, dove a rendere ancora più “suggestiva” la scena è la presenza dei rifiuti per strada, dalle carte, alle cicche di sigarette, sino alla plastica. A lanciare l’allarme, con un video pubblicato sui social, Luca Bratta, commerciante della zona.

Non si tratta di un caso isolato, proprio pochi giorni fa, un monito simile proveniva dal quartiere Japigia, dove i cittadini avevano dichiarato di non poterne più e di ritrovarsi a dover fare i conti con la lotta alle blatte, presenti ovunque, in casa, nelle scarpe e addirittura negli armadi. Un allarme simile, arriva oggi dai commercianti “quei pochi rimasti” – sottolinea l’autore del video postato da Bratta, senza nascondere il tono di rammarico in merito ad una condizione di degrado che ha trasformato negli anni, quella che un tempo era una via famosa proprio per il commercio a diventare una strada sempre più popolata da serrande chiuse e meno da persone.

“I commercianti non ce la fanno più – si sente nel video – non riusciamo a capire come sia possibile restare in questa città e in questa via, con questa situazione. Un degrado allucinante, blatte da tutte le parti. Alcune sono morte, altre vive. Non è possibile. Decaro – ha detto infine rivolgendo il suo appello al primo cittadino – ti vogliamo bene, meno piste e più pulizia. Forza che ce la facciamo” – concludono.

Foto screen video Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.