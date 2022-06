“Siamo pronti a tutto, anche a mettere le tende finché non ci verranno date garanzie sul nostro futuro”. Così i fisioterapisti idonei al concorso Asl Bari (ed ancora in attesa di scorrimento) annunciano il loro sit in che si terrà il prossimo 30 giugno presso la sede del Consiglio della Regione Puglia.

“Il nostro sit-in sarà permanente – precisano – non lasceremo via Gentile 52 finché non ci verrà fatta chiarezza sui tempi, numeri e modalità d’ azione sullo scorrimento della nostra graduatoria, piazzeremo le tende finché non avremo risposte certe”.

“Come fisioterapisti idonei al Concorso Asl Bari, siamo stanchi di ascoltare o leggere solo parole a cui non seguono fatti concreti -continuano. E’ di qualche giorno fa la pubblicazione della Regione Puglia che preannuncia lo sblocco di 5817 assunzioni nei prossimi 3 anni, distinte tra le varie figure professionali sanitarie. Quel che appare da subito chiaro è la mancanza assoluta di indicazione sui tempi, numeri e modalità di attuazione, in particolar modo relativamente allo scorrimento della nostra graduatoria (dei fisioterapisti) che è in scadenza proprio nel 2022”.

