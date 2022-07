La fortuna bacia Modugno, in particolare la tabaccheria Ranieri, situata in viale della Repubblica, dove sono stati vinti 2 milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro.

La scoperta è stata effettuata in mattinata, quando il fortunato vincitore, che resta anonimo, si è presentato con il biglietto vincente “50 per”. La tabaccheria non ha potuto fare altro che festeggiare per il traguardo raggiunto dal cittadino, proprio grazie al punto vendita in questione.

Foto grattaevinci.com

