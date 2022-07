Moltissime segnalazioni in merito all’esplosione di colpi di arma da fuoco nel quartiere San Paolo sono giunte nelle scorse ore alla polizia di Bari. A comunicarlo, tramite i canali ufficiali, è stata proprio la polizia.

Attualmente sarebbero in corso le verifiche per approfondire la questione. “Abbiamo ricevuto una segnalazione – scrive la polizia sui canali ufficiali – ma i sopralluoghi sul posto non hanno dato riscontro” – concludono.

Notizia in aggiornamento

