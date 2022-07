Traffico e disagi in tangenziale per via di un incidente stradale. Accade in particolare in direzione sud, all’altezza dell’uscita di Barimax. Le code arrivano anche oltre l’uscita per Poggiofranco. Ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto, si consiglia di scegliere percorso alternativo.

Notizia in aggiornamento

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.