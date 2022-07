Sono nuovamente in aumento, in Italia, i casi di polmonite causata dal Covid. In molti casi è richiesta la ventilazione assistita. Causa di questo incremento dei casi la sottovariante di Omicron, BA.5. Lo ha sottolineato il presidente nazionale del Servizio Sanitario di Urgenza 118, Mario Balzanelli.

“Ricominciamo a vedere cose che non vedevamo più – ha detto nel corso di un’intervista rilasciata all’Ansa – mentre le precedenti versioni di Omicron risparmiavano le vie aeree inferiori, ora stiamo ricominciando a vedere polmoniti provocate dalla Omicron BA.5, che riesce a raggiungere gli alveoli polmonari” – ha concluso. Nello specifico, secondo quanto emerso, si osservano nuovamente forme di polmonite virale che richiedono l’intervento della ventilazione assistita.

Foto repertorio

