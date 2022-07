Entreranno in servizio domani i 95 nuovi agenti della polizia locale. Insieme ad altri 16 istruttori amministrativi e 16 contabili. Domani, martedì 5 luglio, a partire dalle ore 11, nell’auditorium del comando della Polizia Locale, si svolgeranno le procedure di immissione in servizio dei nuovi dipendenti del Comune di Bari. A salutare i neoassunti saranno l’assessore al Personale Vito Lacoppola e il direttore di ripartizione Giancarlo Partipilo.

Si tratta di una infornata importante per il Comune di Bari e soprattutto per il corpo della polizia locale, in sottorganico per una città come Bari. Secondo le previsioni del Comune entro l’anno ci sarà un’altra infornata ed in totale saranno 200 i nuovi agenti che entreranno in servizio.

