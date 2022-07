Ristorazione barese in crisi. La mancanza di personale sta mettendo a dura prova le attività economiche. Ieri una delegazione di gestori ha incontrato l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone. “La situazione è drammatica – hanno raccontato alcuni esponenti dell’Unione ristoratori Puglia – non riusciamo a trovare personale e se lo troviamo non è abbastanza qualificato”. Molte attività sono a rischio chiusura proprio perché non riescono a garantire i servizi. “Gli stipendi sono quelli – hanno detto – ma dopo il Covid molti hanno preferito non lavorare più nella ristorazione e trasferirsi ad esempio nella grande distribuzione, con stessi stipendi ma senza turni ad esempio notturni. Senza dimenticare che la grande distribuzione non ha mai chiuso durante la pandemia a differenza nostra”.

I ristoratori presenteranno una proposta al Comune soprattutto per aiutarli nella formazione del personale. “Ci siamo riaggiornati tra una decina di giorni – ha detto Palone – noi siamo disposti a sostenere il settore anche nella formazione dei dipendenti. È un problema serio quello che si sta verificando non solo a Bari ma in tutta Italia nel mondo ella ristorazione”.

