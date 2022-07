Non solo immondizia, tra cui buste di plastica, bottiglie di vetro e cicche di sigarette, ma anche siringhe. È quanto accade sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. La segnalazione, effettuata sui social, in particolare al sindaco di Bari, Antonio Decaro, arriva direttamente da una cittadina che, proprio poche ore fa, intenta a passare del tempo sulla spiaggia più frequentata della città, si è imbattuta in una siringa abbandonata tra la sabbia.

“Mi è andata bene perché l’ago aveva la sua custodia – ha sottolineato allegando una foto simbolica in cui, oltre alla siringa è presente anche una cicca di sigaretta – mi chiedo se, vista la frequentazione, non sarebbe utile disporre al mattino una pulizia. Mi chiedo perché anche quest’anno non sia prevista una postazione di vigili urbani per scoraggiare i borseggiatori” – ha detto infine rivolgendosi non solo al sindaco, Antonio Decaro, ma anche al presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti e all’Amiu.

Non si tratta della prima segnalazione di questo genere. Più volte i cittadini hanno infatti sottolineato condizioni di sporcizia relative alla spiaggia cittadina frequentata non solo dai residenti, tra cui famiglie con bambini, ma anche da tanti turisti. Ad allarmare è anche la situazione dei borseggiatori, che puntualmente, ogni anno, si appostano nelle vicinanze nel tentativo di raggirare il primo malcapitato di turno.

Foto Facebook

