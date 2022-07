Cade dalla barella del pronto soccorso e muore dopo giorni. La procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di un’anziana di 74anni, residente a Scorrano. La donna, secondo quanto emerso, sarebbe morta lo scorso 3 luglio in seguito a una caduta dalla barella del Pronto soccorso dell’ospedale in cui era stata portata il 37 giugno per via di scompensi cardiaci.

Nel fascicolo d’inchiesta compaiono ora 8 persone, tutte indagate. Tra loro due medici, quattro infermieri e due operatori sanitari in servizio nel reparto nel momento in cui la donna è caduta. L’ipotesi di reato sarebbe quella di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. La 74enne, in seguito alla caduta, avvenuta mentre si trovava da sola, avrebbe subito una lesione del midollo spinale e la frattura della seconda e terza vertebra della cervicale. A far partire l’inchiesta la denuncia dei familiari. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia sul corpo della donna.

