Era amato da tutti i residenti di San Girolamo: Henry, un cagnolone bianco, lo conoscevano tutti. Era solito soprattutto fermarsi sulla spiaggetta a sud del quartiere. Ieri la “mascotte” di San Girolamo è morta. Tanti i messaggi di addio dei residenti.

“Sono affranto dal dolore – scrive Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio – Buon Attraversamento del ponte dell’ arcobaleno vecchio amico mio..Non ci credo che ti sei sdraiato per terra in un punto dove ogni giorno potrai salutarci tutti.Mancherai a tutti coloro che ti hanno amato”.

“Col cuore gonfio di lacrime sono a dirvi che questa sera ci ha lasciato per sempre Henry – scrive Raffaele Diomede – Sembra assurdo che stesse aspettando la sua immortalità sul murale che abbiamo deciso di regalare al nostro quartiere San Girolamo, tra quelle palazzine dove spesso si fermava per ricevere la nostra carezza, il nostro abbraccio, il nostro sorrisoAd Henry e a tutte le persone che si sono presi cura di lui in questi anni il mio GRAZIE dal profondo del mio distrutto cuore”.

Il quartiere aveva persino aperto una pagina Facebook a lui dedicata e si stava realizzando un murale sempre per questo cagnolone bianco davvero amato da tutti.

