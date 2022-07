Questa è la storia di una volpe che nessuno riesce a salvare e di un gruppo di persone che le prova tutte senza riuscirci. “Ieri notte – scrive un utente – mentre tornavo a casa, intorno all’1:45 ricevo una chiamata da una mia amica. Era ferma in viale Europa in prossimità dello svincolo della tangenziale, perché un’auto aveva investito una piccola volpe, un cucciolo che aveva due zampe spezzate e non riusciva a muoversi…Ero li vicino allora mi sono fermato anch’io.

Alcune persone – prosegue – si erano fermate e abbiamo chiamato i carabinieri che se ne sono lavati le mani dicendo di chiamare i vigili i quali hanno risposto che possono intervenire solo per cani e gatti, non per animali selvatici. Dicono di richiamare i carabinieri o la guardia forestale che ovviamente non risponde. Questi ragazzi provavano a muoverla, a spostarla, il povero animale era terrorizzato oltre che estremamente sofferente ma nessuno si prendeva la responsabilità di fare qualcosa quindi decidiamo di caricarla in macchina in un cartone e avvolta in un telo da mare e portarla al pronto soccorso veterinario. Arrivati lì ci viene risposto che purtroppo non potevano procedere con l’accettazione in quanto animale selvatico e addirittura specie protetta.

Mi dicono di chiamare i carabinieri nuovamente, li chiamo alle 2:24, non mi risponde nessuno. Mi suggeriscono di provare come ultima spiaggia ad andare in facoltà a Valenzano, provare a chiedere li perché di notte non sarebbe stato possibile raggiungere gli enti competenti. Corriamo a Valenzano. Arrivati in facoltà la dottoressa di turno ci dice che non è possibile occuparsi di questi animali, in via del tutto eccezionale se fosse successo di giorno, sempre previa autorizzazione da parte dei carabinieri o della guardia forestale rilasciata direttamente al primario che ovviamente non era presente si sarebbe potuto intervenire. Mi dicono di chiamare i carabinieri, chiamata effettuata alle 3:02: “Salve la chiamo perché abbiamo trovato una piccola volpe sul ciglio della strada” non finisco neanche di dire la parola strada e mi viene chiuso il telefono in faccia.

Restiamo inermi, non possiamo fare nulla mentre vediamo morire lentamente e tra sofferenze atroci questa piccola creatura. Aveva ormai il battito accelerato, il respiro affannoso, la prendo, la riavvolgo nel telo e sono costretto a lasciarla lì, alle 3:30 ai bordi di una campagna tra Valenzano e Adelfia. Mentre la adagiavo lentamente per terra non scorderò mai quegli occhi che mi guardavano implorandomi di aiutarla…è stato straziante.

Non voglio neanche sapere di chi sia la colpa, probabilmente anche se il criminale che l’ha investita si fosse fermato avrebbe avuto le stesse risposte o meglio gli stessi rifiuti. La domanda è se si tratta di specie ”protetta” la procedura è questa…se fosse non protetta che farebbero, ci direbbero di passarci sopra con la macchina? E soprattutto, visto che si va verso lo snellimento dei processi burocratici, l‘unificazione dei numeri di emergenza e tante altre str*nzate con cui è bello riempirsi la bocca e vestirsi d’autorità, possibile non ci sia soluzione per salvare un povero animale ferito di notte? Specie protetta – conclude – ma protetta da nessuno”.

(Foto archivio)