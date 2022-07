Le acque reflue finiscono in bottiglie… di birra. La NEWBrew è una birra preparata con acque reflue purificate, trattate con tecnologie moderne utili ad eliminare virus, batteri e qualsiasi altro elemento pericoloso per l’organismo.

Succede a Singapore: la nuova birra nasce da una collaborazione tra l’agenzia nazionale per l’acqua del paese, PUB e il birrificio artigianale locale Brewerkz. Il progetto era stato presentato per la prima volta in una conferenza sull’acqua nel 2018, ma la NEWBrew è stata messa in vendita nei supermercati e nei punti vendita Brewerkz ad aprile scorso.

NEWBrew utilizza NEWater, il marchio made in Singapore di acqua potabile riciclata dalle acque reflue, che lavora agli impianti di trattamento dal 2003 per migliorare la sicurezza idrica dell’isola. PUB, l’agenzia nazionale idrica che ha sostenuto il progetto, afferma che la nuova birra fa parte di uno sforzo per educare i singaporiani sull’importanza dell’uso e del riciclaggio sostenibile dell’acqua. Le acque reflue vengono disinfettate con luce ultravioletta e facendole passare attraverso membrane avanzate per rimuovere le particelle contaminanti.

