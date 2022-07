Incidente mortale all’alba di oggi a Taranto, nella frazione Talsano-San Donato. Una moto con in sella due giovani, uno di 17, che era alla guida, e uno di 19, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muretto.

A perdere la vita è stato il 17enne, mentre l’amico ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato dal 118 in ospedale. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto i carabinieri.

