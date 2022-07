Una serata tra amici, fiumi di alcol e il collasso sulla spiaggia. Un 17enne è stato trovato sulla spiaggia di Rosa marina sabato notte, da solo, ed è stato trasportato per coma etilico nell’ospedale di Ostuni. Si è conclusa così, fortunatamente senza conseguenze irreparabili per il giovane di origine barese, un sabato sera tra amici. Amici che lo hanno lasciato da solo privo di sensi.

Un passante che stava passeggiando sulla spiaggia, ha segnalato l’accaduto alla vigilanza che ha allertato gli operatori del 118. La corsa in ospedale – in codice rosso – ha evitato il peggio. Il 17enne si trova ora ricoverato in ospedale. Il peggio è passato. Sull’accaduto indaga la polizia che cercherà di ricostruire l’accaduto e cercherà di dare un volto a chi, anziché soccorrerlo, lo ha lasciato solo.

