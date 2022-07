Una famiglia spezzata e tre feriti. E’ questo il bilancio di uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la super strada che da Carpino conduce a Cagnano Varano, nel Foggiano. Stando alle prime informazioni, a risultare coinvolte nella tragedia sono state una Golf e una Mitsubishi. Le due auto si sono scontrate frontalmente lungo la carreggiata e l’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

Da capire cosa abbia portato i due mezzi a finire uno contro l’altro. Sul posto, è giunto il personale del 118 con due ambulanze, ma è stato necessario anche l’intervento di due mezzi di elisoccorso partiti dalle basi di Foggia e Vieste. All’arrivo dei soccorritori due di loro erano già decedute: si tratta di padre e figlia, che aveva solo 18 anni. Sarebbero morti sul colpo in seguito al forte impatto con l’altra automobile. La madre, ossia la terza persona che ha perso la vita, è poi invece deceduta durante il trasporto in ospedale, nonostante i disperati tentativi di rianimazione.

I tre feriti, che si trovavano tutti a bordo della Mitsubishi, sono stati soccorsi e medicati subito sul posto, per poi essere trasferiti in ospedale. Il conducente dell’auto è in gravi condizioni: si trova ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

