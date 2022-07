Le attività di contrasto ai reati di natura predatoria da parte dei carabinieri di Bisceglie procedono senza sosta. I militari della locale tenenza nei giorni scorsi, a seguito di minuziose indagini svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, sono riusciti a risalire al responsabile, un 44enne di nazionalità algerina, di alcuni furti perpetrati all’interno dei supermercati LIDL di Bisceglie e MD di Trani, perpetrati tra la fine dell’anno 2020 e la prima metà dell’anno 2021.

L’attività investigativa, basata soprattutto sulla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza interno ai citati esercizi pubblici, ha permesso di identificare l’autore dei reati, resosi inizialmente irreperibile facendo perdere le proprie tracce. Per l’uomo, un cittadino di nazionalità algerina con precedenti specifici, è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Trani la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri di Bisceglie che hanno rintracciato il 23 giugno scorso il soggetto nella zona del centro storico di Trani, procedendo quindi al suo arresto e alla successiva traduzione presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stesso dovrà rispondere di furto aggravato.

