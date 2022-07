Una pietra di inciampo ricorderà il cane Henry amato da tutti i residenti di San Girolamo. Henry, un cagnolone bianco, lo conoscevano tutti. Era solito soprattutto fermarsi sulla spiaggetta a sud del quartiere. Qualche giorno fa la “mascotte” di San Girolamo è morta. Tanti i messaggi di addio dei residenti.

“Sul lungomare di San Girolamo- annuncia oggi il sindaco Decaro – lì dove il cane Henry aveva scelto di vivere, una pietra d’inciampo ricorderà il suo nome. Così come facciamo quando qualcuno diventa importante per una comunità. In questo modo vogliamo rendere omaggio alla volontà e all’affetto dei residenti della zona nei confronti di questo cane che a modo suo si è preso cura del quartiere”. Il quartiere aveva persino aperto una pagina Facebook a lui dedicata e si stava realizzando un murale sempre per questo cagnolone bianco davvero amato da tutti.