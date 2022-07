L’area giochi di largo Maierotti, tra via Brigata Bari e corso della Carboneria, nel quartiere Libertà, tornerà presto ai suoi piccoli cittadini. Lo spazio, sarà infatti riaperto alla cittadinanza nel pomeriggio.

La chiusura si era resa necessaria per consentire la sostituzione dei giochi obsoleti e ormai danneggiati con un “castelletto pluriuso”, dotato di doppio scivolo, del gioco del tris e della campana contraddistinta da colorazioni differenti. Nel corso dei lavori, realizzati nell’ambito dell’accordo quadro relativo alla manutenzione delle attrezzature ludiche nei giardini cittadini, è stata anche installata una nuova pavimentazione antitrauma. Il costo complessivo degli interventi ammonta a 15mila euro.

“Con questo intervento ripristiniamo completamente l’area ludica dedicata ai bambini che nel corso degli anni è stata oggetto di lavori importanti che hanno riguardato il ripristino di alcune attrezzature – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso- allo stesso tempo, proprio in corrispondenza di largo Maierotti, abbiamo realizzato delle opere fondamentali per tutta l’area circostante, come la collocazione delle vasche di raccolta delle acque che provengono dal ponte Adriatico e da via della Carboneria con la realizzazione di una nuova rete fognaria. Quindi, grazie a questa sostituzione, abbiamo ricondotto alla sua funzione originaria questo piccolo spazio pubblico del quartiere Libertà” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle del presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti.

“L’intervento appena concluso ci è stato richiesto da tante mamme che frequentano l’area, a maggior ragione siamo felici di averlo portato a termine – dichiara – questo rientra tra le tante opere di rigenerazione che stiamo portando avanti con l’assessore Galasso e la commissione Lavori pubblici del Municipio I. L’area ludica, da oggi, oltre essere più bella, sarà decisamente più funzionale. Nel frattempo prosegue il nostro impegno per rendere gli spazi di ritrovo del nostro territorio sempre più attrattivi e gradevoli, affinché possano essere a tutti gli effetti dei luoghi dedicati al tempo libero e alla socializzazione” – ha concluso.

