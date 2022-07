Aggiornamento: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento.

Il premier Mario Draghi ha annunciato in Consiglio dei ministri che rassegnerà le dimissioni. “Dal mio discorso di insediamento in Parlamento – riferisce l’Ansa – ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più”, ha detto il premier in Cdm.

Il governo ha ottenuto la fiducia a palazzo Madama ma i senatori M5s, come annunciato, sono usciti dall’Aula. M5s ha però manifestato la disponibilità a sostenere il governo.

