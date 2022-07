“Sistemate la strada in maniera da non rendere più difficile di quanto lo sia la vita dei portatori di handicap”. Un cittadino barese chiede l’intervento dell’assessore Pietro Petruzzelli, assessore all’ambiente e allo sport del comune di Bari, per far fronte all’emergenza delle buche sulle strade cittadine che rendono non poco difficile gli spostamenti a chi si muove sulla sedia a rotelle.

“Questa mattina – precisa il barese- un povero ragazzo in sedia a rotelle mi ha chiesto aiuto per poter salire sulla pista ciclabile di Corso Mazzini, angolo Pietro Ravanas, perché la strada oltre a presentare un cedimento presenta un rattoppo di asfalto”. Pertanto chiede all’assessore un intervento immediato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.