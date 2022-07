E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Infoxylella, in base all’aggiornamento del cruscotto del sito istituzionale Emergenza Xylella della Regione Puglia che reca i risultati delle analisi con 12 nuove piante infette che portano il totale del monitoraggio 2022 a 59 piante malate, 31 delle quali in zona cuscinetto in tre focolai già segnalati ed un nuovo focolaio a Monopoli, mentre sta emergendo che uno dei due focolai a Polignano, in zona cuscinetto, sia più esteso di quanto sperato, con 8 ulivi infetti, ma il controllo non è ancora ultimato.