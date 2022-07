Sarebbe stato accoltellato a morte da un ragazzino di 15 anni Francesco Pio D’Augelli, il 17 enne ucciso nella serata di ieri a San Severo di Puglia. Ne sono convinti gli agenti di polizia che da ieri sera stanno cercando il minore che al momento risulta irreperibile.

L’omicidio è avvenuto in via Lucera, nel comune foggiano, a poche decine di metri dall’abitazione della giovane vittima. Dietro il delitto si nasconderebbero motivi passionali: pare la gelosia per una ragazzina, fidanzata del 17enne.

A quanto si apprende dall’Ansa il 15enne e la vittima avrebbero avuto un litigio già sabato scorso. In quella circostanza il presunto assassino avrebbe minacciato di morte il 17enne. Poi ieri sera i due si sarebbero affrontati ancora. Francesco Pio D’Augelli dopo aver ricevuto la coltellata al fianco, ha percorso qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi, ma la vittima è arrivata in ospedale già priva di vita. Sono ancora in corso le ricerche dell’arma del delitto

