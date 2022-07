Avrebbe aggredito per futili motivi alcuni coetanei, la Questura dispone il daspo dai luoghi della movida per un anno ad un 15enne. È accaduto a Brindisi. In particolare, il giovane, non potrà ne accedere ne stazionare – per i prossimi 12 mesi – nei luoghi e nelle immediate vicinanze di bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food e di pubblico trattenimento.

Il provvedimento in questione è denominato “Daspo Willy”, una misura di prevenzione contro la movida violenta che prende spunto dal caso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. Per il 15enne è stato disposto anche il divieto di avvicinamento alle attività commerciali situate nel centro di Brindisi, in particolare nel tratto compreso tra Piazza della Vittoria e via Pozzo Traiano, durante le ore serali e notturne.

Gli episodi di violenza, secondo quanto emerso nel corso delle indagini effettuate dalle forze dell’ordine, risalgono al 28 maggio scorso. Il giovane è stato denunciato al Tribunale dei Minori per il reato di lesioni personali, oggi il nuovo provvedimento adottato. “L’attività svolta verrà sistematicamente replicata – scrive in una nota la Questura di Brindisi – con l’intento di infrenare tale illecita condotta che incide negativamente sulla serena convivenza sociale” – conclude.

Foto repertorio

