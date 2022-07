È di un morto e di un ferito grave il drammatico bilancio di un incidente mortale avvenuto ieri alle porte di Taranto all’altezza del mercato ortofrutticolo sulla statale Ionica 106. A perdere la vita è stato un ragazzo di appena 18 anni, alla guida di uno scooter.

Con lui a bordo c’era un altro ragazzo, rimasto ferito, soccorso dai sanitari del 118 e condotto all’ospedale di SS Annunziata dove è stato sottoposto ad accertamenti per escludere lesioni interne. Non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente, accertamenti sono stati avviati dagli agenti della Polizia di stato e della polizia locale.

