È di due morti e una bambina gravemente ferita, il bilancio dell’incidente stradale che si è consumato sulla strada provinciale di Monopoli. L’auto con alla guida un 69enne di Putignano, la moglie 66enne e la loro nipote di anni 7, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada andando a urtare un muretto a secco.

Nell’impatto la signora è morta sul posto, l’uomo invece, appena giunto nell’ospedale di Putignano, mentre la bambina è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Indagano i carabinieri di Monopoli.

