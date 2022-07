Noleggiare un’auto a Bari e Brindisi costa il doppio che ad Ibiza. E molto di più che a Mykonos e ad Olbia. Trascorrere le vacanze in Puglia costa caro. E comunque non meno delle altre mete nazionali ed internazionali più in voga al momento. Le polemiche sul ‘caro ombrellone’ hanno fatto da spartiacque ad un trend che va via via consolidandosi. In Puglia sono aumentati i prezzi, visto la mole di turisti in arrivo. Si registra quasi il tutto esaurito nella regione. Ma sicuramente a caro prezzo.

Vediamo nel dettaglio e dati alla mano quali sono le tariffe e di quanto la nostra costa sia più cara delle altre. Il periodo a cui si fa riferimento è dall’11 al 13 agosto quindi nel clou delle vacanze estive. Abbiamo utilizzato, per tutte le destinazioni, lo stesso sito di autonoleggio (uno dei più rinomati al mondo) e scelto una utilitaria (la stessa per tutte le destinazioni).

All’aeroporto di Ibiza, per noleggiare l’auto alle 7 del mattino dell’11 agosto, pagheremo una tariffa giornaliera di 95,37 euro, pari ad un totale di 286,12 euro. Ibiza risulta essere la destinazione, tra le quattro considerate, dove il noleggio è il meno costoso. La perla delle Baleari è seguita da Mykonos: 129,58 euro al giorno, 388,74 euro totali. Anche in Grecia il sito di autonoleggio garantisce la possibilità di ritiro della vettura alle 7 del mattino, senza costi aggiuntivi.

La Sardegna guadagna il terzo posto con un prezzo giornaliero di 151,77 euro. Ad Olbia per poter visitare la città per tre giorni in auto pagheremo 455,31 euro. Veniamo ora a Bari e Brindisi. Nei due aeroporti, i servizi di autonoleggio, sono attivi solo dalle 8 del mattino. Quindi ritirare l’auto alle 7 avrà un costo aggiuntivo. Una utilitaria, in entrambe le città, qui costa ben 164,18 euro al giorno, per un totale di 492,53 euro. Quindi il doppio di Ibiza.

