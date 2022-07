“Sono ore di fibrillazione a Roma in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Ma sono ore febbrili anche per la Puglia che, ora più che mai, ha bisogno di certezze. E la nostra certezza è e resta il presidente Michele Emiliano al quale chiediamo di non rispondere al richiamo delle sirene romane e di restare sul nostro territorio e continuare, come sta facendo dal giorno della sua rielezione, a lavorare per i pugliesi”. Lo si legge in una nota dei consiglieri regionali del gruppo Per la Puglia, Saverio Tammacco, Sebastiano Leo, Mauro Vizzino, Sergio Clemente.

“Abbiamo ancora numerose battaglie da portare avanti e da vincere insieme a lui che rappresenta per questa regione un valore aggiunto e una risorsa preziosa a cui non vogliamo né possiamo rinunciare – proseguono – Gli chiediamo a gran voce di non candidarsi alle imminenti elezioni politiche per non lasciare la Puglia ad un futuro incerto. Non solo gli rivolgiamo l’appello a continuare a guidare la regione in un momento quanto mai difficile, ma di guardare dritto nella direzione del suo terzo mandato per dare continuità ai numerosi progetti avviati e all’azione che il suo governo sta portando avanti con grande determinazione, sostenuto da una maggioranza compatta e da tutti coloro che hanno creduto in lui e che continueranno a farlo, senza se e senza ma”.

Seconda nota dei consiglieri regionali del Gruppo Con Emiliano Giuseppe Tupputi, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane, Stefano Lacatena e Alessandro Leoci.

“Seguiamo con grande attenzione quanto sta succedendo a Roma, ma non possiamo esimerci dal rivolgere un accorato appello al presidente Emiliano: ci auguriamo che non si candidi alle elezioni politiche perché la Puglia ha bisogno di lui. I cittadini si sono espressi due anni fa, con un consenso straordinario per il nostro presidente ed oggi più che mai, in un contesto nazionale di incertezza, dobbiamo essere capaci di dare stabilità alla nostra Regione nel segno della continuità. Chiediamo, perciò, al presidente Emiliano di proiettarsi verso il terzo mandato in Regione, rilanciando l’azione del governo pugliese e ravvivando i colori di una visione in cui la Puglia e i pugliesi hanno creduto e continuano a farlo. Non possiamo deluderli”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.